Moro será garante da democracia

Moro no superministério da Justiça não apenas garantirá combate efetivo à corrupção e ao crime organizado, mas também será avalista do futuro governo Bolsonaro de que não extrapolará os limites do Estado de Direito, segundo análise do professor Fernando Schüler, do Insper, em entrevista ao Blog do Nêumanne no Estadão.

