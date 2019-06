Moro pôs todos no lugar

Com calma e paciência, o ministro da Justiça reverteu expectativas da oposição e, particularmente, do PT de lhes dar uma oportunosa ensancha para reverterem a imagem pública e o prestígio popular de Moro no governo, no mercado e na sociedade. Melhor definição da denúncia do site The Intercept Brasil foi dado pelo americano Mathew Stephenson, da Universidade de Harvard, que mudou sua análise no site The Global Anticorruption, que era O Incrível Escândalo do Encolhimento, sobre a Lava Jato, para O incrível Escândalo Que Encolheu, sobre a divulgação de mensagens trocadas entre o ex-juiz e o procurador Deltan Dallagnol, contendo, conforme a juíza Denise Frossard, que pôs bicheiros do Rio na cadeia, só trataram de “placebos” jurídicos. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

Para ver vídeo no YouTube clique no link abaixo:

https://youtu.be/KGonEyXB-8U