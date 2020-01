Moro pega chefe pela palavra

Assuntos para comentários na terça 28 de janeiro de 2020 1 – Você acha que o ministro da Justiça, Sergio Moro, fez bem ou mal em revelar que Bolsonaro assumiu compromisso em criar superministério da Justiça e da Segurança Pública ao convidá-lo para comandar a pasta, como revela a manchete da página 8 do Estadão hoje 2 – Você vê como adequadas as críticas que o ex-deputado Alberto Fraga, amigo íntimo da família Bolsonaro e que quer ser ministro da Segurança Pública, fez publicamente ao ex-juiz da Lava Jato 3 – Que conseqüências você acha que poderá ter a notícia de que o Ministério Público Federal resolveu investigar o secretário de Comunicação do governo Bolsonaro, Fábio Waingarten 4 – O presidente Jair Bolsonaro tem motivos, a seu ver, para rever o uso de aviões da FAB por seus assessores, conforme anuncia notícia na página A8 do Estadão de hoje 5 – Qual é sua avaliação sobre a decisão do governador do Rio, Wilson Witzel, de divulgar áudio do telefonema que fez ao presidente em exercício, Hamilton Mourão, pedindo ajuda para a calamidade das chuvas no seu Estado, nas redes sociais, sem avisá-lo de que o estava fazendo 6 – Uma ação preventiva das autoridades poderia ter evitado a tragédia provocada pelas chuvas que fizeram 17 mortes em Minas Gerais SONORA_MOURAO 2801 7 – Justiça penhora carro de Ciro Gomes penhora para indenizar vereador Fernando Halliday, diz notícia na página 8 do Estadão hoje. A seu ver, esta decisão é justa 8 – Risco de epidemia global aumenta e derruba Bolsa – é a manchete de primeira página do Estadão hoje. Como você recebeu esta notícia