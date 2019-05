Moro no Supremo

Bolsonaro achou um jeito de compensar Moro das derrotas que ambos têm sofrido na Câmara do grupo do Centrão – comandado pela trinca Rodrigo, Alcolumbre e Valdemar – dizendo que cumprirá seu compromisso de nomeá-lo na próxima vaga abertano STF. O magistrado logo esclareceu que não impôs condições para aceitar o convite para o ministério e nem teria mesmo por quê. Mas esta será uma longa batalha, porque o trabalho competente e honesto do ex-juiz no comando da Operação Lava Jato fez muitos inimigos no Senado, no qual os nomeados para o Supremo são sabatinados. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

Para ver Vídeo no YouTube clique aqui