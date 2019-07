Moro no meio do debate

Relator da Lava Jato no STF, Edson Fachin, disse em Curitiba que juízes também violam a lei e, por isso, podem ser punidos; Nelson Jobim, que Supremo foi conivente com excessos da Lava Jato; e general Augusto Heleno, que ex-juiz é símbolo de Batman no combate ao Coringa. E ministro da Justiça, no centro das atenções, é o mais apoiado do governo Bolsonaro, segundo DataFolha.

Para ver comentário no Jornal da Gazeta de segunda-feira 8 de julho de 2019, às 19 horas, clique aqui