O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro não vai precisar de provas para responder à acusação que lhe cabe no inquérito pedido pelo procurador-geral da República, Augusto Aras, ao STF para investigar graves acusações que fez contra o presidente da República, Jair Bolsonaro, se este nomear, como se vem prevendo hoje, ainda sem confirmação, a nomeação do presidente da Abin, Alexandre Ramagem, fotografado ao lado de Carlos Bolsonaro e seu primo favorito, Leo Índio, numa reunião de amigos íntimos. Afinal, que evidência de tentativa de “interagir” pessoalmente com o diretor-geral da PF pode ser maior do que esta? Prova ainda mais óbvia de que Moro será dispensado diz respeito ao filho de seu ex-chefe do gabinete na Câmara Federal 20 anos, o advogado de 4 anos de OAB e major da reserva da PM Jorge Oliveira. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

