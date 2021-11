Moro não se limitará a combater corrupção

O ex-ministro da Justiça Sérgio Moro, ao se filiar ao partido Podemos, fez um discurso pregando um Brasil sem o petrolão e o mensalão do PT nem a extorsão, vulgo “rachadinha” bolsonarista. No combate à corrupção defendeu novamente a prisão de condenados em segunda instância, referência indireta à mudança de posição do primogênito do presidente, Flávio Bolsonaro, que se beneficia do foro privilegiado de deputado estadual no Senado, ao contrário do que pregava o clã na eleição de 2018. também na segunda instância e Moro vai cobrar na campanha. “Não fugirei dessa luta”, disse ainda no discurso. O senador Oriovisto Guimarães anunciou em entrevista que até abril Bolsonaro mantém pacto com Dória e Mandetta para dois renunciarem para o membro do tio mais bem colocado nas pesquisas.

Assuntos para comentário na quinta-feira 11 de novembro de 2021

1 – Moro fala como candidato e ataca mensalão e rachadinha – Esta é a manchete de primeira página da edição impressa do Estadão de 11 de novembro de 2021. Quais as novidades que você enxerga na filiação do ex-ministro da Justiça no Podemos ontem

2 – Mourão contraria Bolsonaro e apoia veto do STF ao orçamento secreto – Este é o título de uma chamada da primeira página do jornal desta quinta-feira – O que revela a opinião do vice-presidente sobre sua relação com o chefe do Executivo

3 – IPCA acelera, passa de 10% no ano e juros sobem ainda mais – Este é o título de uma chamada no alto da primeira página do Estadão de hoje. Quais são as causas e os efeitos desse índice de carestia inusitado na vida do brasileiro desde o Plano Real

4 – TCU manda procuradores devolverem diárias; Dallagnol pode ficar inelegível – Esta é a manchete da página A 11 da editoria de Política do jornal do dia. Em que, a seu ver, essa decisão do corregedor do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, afeta o futuro político do chamado lavajatismo

5 – Delegada da PF responsável por expulsão de blogueiro é exonerada – Este é o título de notícia publicada na página A 12 da Editoria de Política do Estadão que está circulando. O que, na sua opinião, causou essa punição definitiva de uma funcionária da polícia judiciária, tida como instituição do Estado, e não do governo

6 – Bolsonaro marca filiação ao PL após reunião com Valdemar Costa Neto – Este é o título de notícia em nosso jornal. Em que a entrada do presidente da República no nono partido em seus 30 anos de política altera as perspectivas do panorama da disputa eleitoral do ano que vem