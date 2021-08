Moro expulso da urna em 22

1 – O ex-juiz #sergiomoro é o alvo dos políticos sujos que estão elaborando o novo código eleitoral para dificultar legendas para juiz, militar e delegado. 2 – Esta imensa canalhice vem à tona no mesmo dia em que João Otávio de Noronha, do STJ, proibiu MPRJ de processar o senador #flaviobolsonaro. 3 – Depoimento do presidente do Fib Bank, banco de mentira, revelou que Precisa compraria Covaxin, mas laboratório não a entregaria, que trambique! #joseneumannepinto. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

