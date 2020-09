Moro evitaria Lula X Bolsonaro

O colega Felipe Moura Brasil me convidou, ou melhor, convocou para trocar ideias com ele no programa Papo com O Antagonista nesta quarta-feira. No vídeo disponível aqui no YouTube chegamos à conclusão de que nenhum líder político tradicional no Brasil terá condições de, nas atuais circunstâncias, evitar que a disputa em segundo turno da eleição presidencial de 2022 se torne mais um ringue para a luta entre esquerda e direita radicais, representadas por seus mais notáveis representantes, Lula e Jair Bolsonaro, e isso só será evitado se Sérgio Moro entrar na liça, portando com credibilidade bandeiras que continuam de grande apelo popular, quais sejam, combate à corrupção e ao crime organizado e a dedsoneração do Estado brasileiro, cujas finanças são consumidas pelo corporativismo da máquina pública. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

