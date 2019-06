Como disse Fernando Henrique, episódio gerado por denúncia de The Brasil Intercept contra ministro da Justiça e procurador da Lava Jato é tempestade em copo d’água, mas eventuais complicações em suas carreiras no governo e no MP poderiam levar ambos à política.

