Moro e Dallagnol grampeados

O jornal online The Intercept Brasil, do qual um dos editores, Glenn Greenwald, é casado com David Miranda, do PSOL, que assumiu a cadeira na Câmara dos Deputados de Jean Wyllys, quando este ganhou o mundo dizendo-se perseguido e ameaçado, publicou extensa reportagem sobre troca de mensagens em aplicativo telefônico entre Sérgio Moro e o coordenador da força-tarefa da Lava Jato com instruções e informações, que logo assanharam defensores da anulação da condenação de Lula pelo ministro da Justiça. Pelo que se pode depreender do que se sabe até agora, o material usado foi obtido de forma ilegal e isso deverá anular quaisquer efeitos jurídicos que beneficiariam o réu. Mas as revelações já bastam para por em risco o futuro do ex-juiz e do procurador Deltan Dallagnol em suas carreiras. A lamentar desde já mais este motivo para o Brasil perder a paz. Direto ao assunto. Inté. Só a verdade nos salvará.

