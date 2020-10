Moro e a polícia de Estado

Uma das perguntas que apresentarei ao ex-ministro da Justiça e da Segurança Pública Sérgio Moro na entrevista que farei com ele no próximo fim de semana será sobre o principal motivo de sua queda do governo Bolsonaro: a divergência com o presidente Jair Bolsonaro, seu ex-chefe, sobre interferência política deste na Polícia Federal. Desde meu livro O que sei de Lula, publicao em 2011, denuncio o Estado policialesco criado por Getúlio Vargas no Estado Novo, repetido por Lula e Thomaz Bastos nos governos petistas e hoje imitado por Bolsonaro em sua gestão bolsalulista tocada pelo Centrão do bedel Ricardo Barros. Moro caiu do MJSP por haver tentado evitar o mesmo uso de investigações policiais para perseguir adversários políticos, tratados como inimigos pela ditadura de Vargas e por governos que se dizem democráticos só porque seus chefes foram eleitos pelo voto popular. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

