Moro desembarca no mangue Brasil

A filiação do ex-ministro da Justiça Sérgio Moro ao Podemos, sob a condição explícita de candidatar-se à Presidência da República, será a próxima oportunidade que o eleitor brasileiro terá para provar que realmente acredita na democracia e não aceita nenhum tipo de ditadura. Durante os próximos 11 meses, a Nação decidirá se, em outubro, continuará dependente da polarização que a obriga a decidir na encruzilhada de apenas dois caminhos da disputa em dois turnos. A urna eletrônica, e sem voto impresso, informará no primeiro se a dicotomia direita-esquerda, estabelecida em 1996 na primeira refrega entre PT e PSDB, reduzirá a opção do voto à escolha entre o “cara” Lula, ex-presidente mais popular da história recente do Brasil, e o “mito” Bolsonaro, cada vez mais dependente de fanáticos que o consideram o “óleo da cobra” para envenenar o esquerdismo ­– que um dos fundadores da União Soviética, Lenine, chamou de “doença infantil do comunismo”, e até agora ninguém conseguiu achar definição melhor.

Falou-se muito nesta quarentena da eventualidade de uma terceira via, seja para aproveitar a elegibilidade do ex-metalúrgico ou a eventualidade da reeleição do capitão-terrorista reformado. Ambos são sindicalistas: o primeiro, agitador de piquetes em porta de fábrica, e o segundo, militante contra o soldo baixo e disposto a apelar para recursos como pôr bombas em quartéis e numa adutora. Ambos são populistas. O primeiro foi perdoado nos tribunais superiores da Justiça por acusações confirmadas em inquéritos policiais e libelos do Ministério Público e condenações em várias instâncias de um Judiciário submetido aos chefões políticos nas chamadas cortes, seja lá qual for o sentido do substantivo comum ou próprio. O segundo fora absolvido num julgamento estapafúrdio do Superior Tribunal Militar, em que dois laudos inconclusos foram dados por oito juízes egressos da ditadura como favoráveis à sua própria defesa. Lula é usado como cavalo de batalha por uma esquerda viciada em estatismo na veia e corrompida pela própria natureza, além de incapaz de se submeter ao convívio unitário. Bolsonaro é viúvo da truculência da ditadura militar e herdeiro de um projeto de demolição generalizada das instituições democráticas, que ele confunde com ideologia “conservadora”, por ser prisioneiro de um cérebro vazio.

Na pré-história da campanha, a ambição desune a esquerda, mas a mantém sob a égide de um trabalhador que nunca trabalhou de verdade, e fanatiza a direita esclarecida à sombra de um terrorista alucinado. E também se tornou o veneno que imobiliza a tal da “terceira via”, acima dos polos e distante das seções eleitorais. A principal vítima foi a história da ex-social democracia brasileira, desencarnada de vez dos corpos obesos e de cabeças ocas de quem já foi tucano e, agora, virou abutre. O governador de São Paulo, João Doria, poderia ter assumido o papel de herói da vacinação contra a pandemia, mas tropeça em índices de popularidade de um dígito só. Enquanto isso, seus adversários enterraram o partido na latrina. E se associa à patranha bolsonarista na aventura de Eduardo Leite, sob inspiração de Aécio Neves, em prévias em que não conseguiram sequer um sistema confiável de votação, imaginem um programa de governo. A vitória do patrono da Coronavac impediu o supremo vexame de jogar o legado de Mário Covas e Franco Montoro no colo dos generais Augusto Heleno e Walter Braga. Mas as implacáveis pesquisas prévias o tornam parceiro do MDB de Baleia Rossi, tentando agarrar-se à justa boa fama de Simone Tebet, e à corrida por um inimigo para chamar de seu do trânsfuga Ciro Gomes, um excelente programa em busca de um candidato viável.

Por isso, a volta de Sérgio Moro dos Estados Unidos para se filiar ao Podemos provoca tanto rebuliço num cenário que o jornalista Edilson Martins descreveu com rara maestria em seu canal no YouTube: “O ex-juiz, vai ficando claro, deve descartar a terceira via, escapar dessa cilada, e buscar os votos dos descontentes com o capitão. E no nicho, nada pequeno, dos temerosos de Lula, afugentados pelo discurso do ‘controle social da mídia’, eufemismo de censura braba, e o alopramento da defesa das ditaduras latino-americanas. Esse pacote por desgosto – as viúvas de Bolsonaro e os apavorados com Lula – não é desprezível”.

Moro desembarcou em Pindorama com um tema ainda caro aos locais. Contra o sistema da corrupção é o título do livro que está lançando com memórias da Operação Lava Jato e do boicote de Bolsonaro à sua ação no Ministério da Justiça. Não basta, alertou Modesto Carvalhosa, expert em combate à roubalheira sistematizada no Brasil. O ex-juiz escutou e logo engatou um programa unindo corruptos na cadeia com comida na mesa dos pobres: uma força-tarefa para erradicar a fome, o desemprego e a pobreza. Chamou o marido de Maria Cristina Pinotti, autora de um livro sobre a mais famosa das operações, a Lava Jato, para ajudar no projeto econômico. Affonso Celso Pastore, ex-presidente do Banco Central, é de uma geração de papas da economia que pilotou o “milagre econômico” dos tempos de seu mestre, Delfim Netto, antes de a turma de Fernando Henrique produzir o Plano Real, que, como o combate à corrupção, agora está sendo demolido pelo capetão sem noção. E, portanto, também pode ficar disponível para a busca de um programa nacional para inverter a triste realidade descrita por um colega deles, Claúdio Porto, da Macroplan, no Nêumanne entrevista do Blog do Nêumanne de duas semanas atrás: o empobrecimento geral brasileiro neste decênio.

Pode dar certo ou não. E urge acrescentar, aqui, um porém. Há também uma Câmara dos Deputados a eleger. A prática do “não reeleja ninguém”, em 2018, gerou a pior de todos os tempos, sob capitania hereditária de Arthur Lira, o sub-Eduardo Cunha no mangue Brasil. Para tanto, não vai bastar unir a antiesquerda na cabine eleitoral. É preciso parir um Legislativo capaz de reconstruir o Brasil demolido pelo Congresso atual para reinar nos escombros de nossa democracia em risco. Eia, sus!

*Jornalista, poeta e escritor