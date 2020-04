Moro delata Bolsonaro

Ao pedir demissão do Ministério da Justiça e da Segurança Pública a Jair Bolsonaro, o ex-juiz Sérgio Moro delatou o ex-chefe, que cometeu infrações ao Código Penal e crimes de responsabilidade ao mentir sobre motivo da demissão do delegado da PF Maurício Valeixo: a pedido. E também ao usar assinatura do próproo Moro, que ficou sabendo da decisão ao lê-la no Diario Oficial. A hora é agora: ou Maia póe em votação pefido de impeachment do presidente ou o Pais será submetido a autogolpe que o capitão de gravata quer dar. Direto ao assunto. Inté. Só a verdade nos salvará.

