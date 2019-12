Moro celebrado por enfrentar corrupção

O Financial Times escolheu o ministro da Justiça, Sergio Moro, como uma das 50 personalidades que “se mostraram capazes de arrancar o poder consolidado de instituições” nesta década. O jornal britânico, sediado em Londres, capital do Reino Unido, fundador da democracia ocidental, tal como a conhecemos, é uma voz respeitadíssima da imprensa britânica no mundo inteiro por seu compromisso com os valores da liberdade e da honestidade, molas mestras do funcionamento do capitalismo. A reação do homenageado explicou a decisão: “O mérito é do movimento global anticorrupção que chegou à America Latina”, comentou o ex-juiz da Lava Jato. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

