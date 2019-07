Moro: “Batman contra Coringa”

Nelson Fachin, relator da Lava Jato no STF, recorreu a um truísmo num comentário genérico de que juízes também cometem ilícitos e devem ser punidos. Não se referia especificamente a Moro e à divulgação de mensagens não submetidas a perícia, mas deixou no ar a sensação de que falava do assunto. Nelson Jobim, que passou nove anos no STF e o presidiu, foi ministro nos governos Fernando Henrique, Lula e Dilma, disse à Uol que conduta do ex-juiz foi inadequada. O ministro do GSI, general Augusto Heleno, disse que colega no ministério é o símbolo do Batman contra Coringa e disparou: “muitos podem conversar com o advogado de defesa, receber em casa para jantar”. Não há de faltar carapuça! Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

Para ver vídeo no YouTube clique aqui