Moro abrindo o jogo

Depois de Bolsonaro recuar da ideia de tirar segurança pública de sob as asas do ministro da Justiça, Sergio Moro, este tomou atitudes inusitadas no programa Pânico da Jovem Pan. Disse que seu candidato à Presidência em 2022 seráé o chefe e se dispõe a escrever Bolsonaro 22 na testa. E também que receberá com simpatia uma indicação deste para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Uma nova peça no puzzle.

Para ver comentário no Jornal da Gazeta da segunda-feira 27 de janeiro de 2020, às 19 horas, clique aqui