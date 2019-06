Moro à vontade na política

Senadores acusados, processados, achacadores e suspeitos acharam que poderiam usar sua velha manha política para acuar e desmoralizar seu carrasco, o ex-juiz e atual ministro da Justiça, Sérgio Moro, na CCJ, cujos trâmites conhecem bem demais. Qual não foi sua surpresa, contudo, quando, com calma olímpica e frieza, a vítima reincorporou sua posição original, não mais como julgador, mas como futuro competidor. Este é meu comentário no Estadão Notícias, no Portal do Estadão desde 6 horas de quarta-feira 19 de junho de 2019.

