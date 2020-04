Moraes enquadrou Bolsonaro

Assuntos para comentário na quinta-feira 9 de abril de 2020

1 – Haisem – O que você achou da decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes proibindo a intervenção do presidente da República, Jair Bolsonaro, de interferir nas decisões de governadores estaduais sobre isolamento social na guerra contra o novo coronavírus

2 – Carolina – Bolsonaro cita médico do Sírio para defender cloroquina – é título de uma chamada de primeira página do Estadão hoje. O tom menos agressivo, mas não tão conciliador, do presidente no pronunciamento em cadeia de televisão ontem o surpreendeu

3 – Haisem – Como você recebeu o fuzilamento sumário do epidemiologista paulista David Uip pelas hostes bolsonaristas nas redes sociais depois que o presidente Jair Bolsonaro exibiu receita de dioxicloroquina aviada por sua clínica para combater a pandemia

4 – Carolina – O que você tem a dizer sobre a votação marcada para hoje do plano emergencial para combate à covid-19 pelo presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, de uma pauta-bomba liberando 180 bilhões de reais para socorrer os Estados e congelando o Plano Mansueto

5 – Haisem – A seu ver, o Senado fez bem em recorrer contra a decisão do juiz federal Itagiba Catta Pretta Neto de bloquear verbas dos fundos partidário e eleitoral para beneficiar tratamento da convid-19

6 – Carolina – Você se surpreendeu com a notícia de que a covid-19 matou mais em 43 dias do que dengue, H1N1 e sarampo ao longo de 2019