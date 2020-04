No sábado ministro do STF Alexandre de Moraes interpelou Jair Bolsonaro em ação da OAB sobre sua posição quanto ao isolamento social e o advogado-geral da União, André Mendonça, respondeu que o chefe seguia as instruções da OMS e de seu ministro da Saúde. Ele passou o Domingo de Ramos e a segunda-feira tentando tirar o ministro Mandetta do caminho. Mentir para o STF não pode.