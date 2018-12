Ministros do STF são nababos

Subsídios do Judiciário, antes mesmo do reajuste repugnante presenteado por Temer e outros suspeitos, acusados, denunciados, processados e condenados da Câmara e do Senado, quadruplicaram em relação a despesas de Executivo e Legislativo e também comparados com a média dos vencimentos dos colegas europeus (4,5 vezes os salários dos trabalhadores comuns na Europa e 16 vezes no Brasil). Completo despudor. Se gostar deste vídeo, pode dar um like, por favor, inscrever-se no meu canal, clicar no sininho para ser avisado quando eu gravar os próximos; e me encontrar diariamente no Blog do Nêumanne na Política do Estadão (https://política.estadao.com.br/blogs/neumanne/) e no meu site Estação Nêumanne (www.neumanne.com); de segunda a sexta feiras no Estadão Notícias no Portal do Estadão, às 6 horas, e no Jornal Eldorado da Rádio Eldorado FM 107,3 (eldorado@estadao.com.net), às 7h30m; e esporadicamente no Estadáo às 5 aqui mesmo no YouTube. Direto ao assunto, inté e Deus é mais!

