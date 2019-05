Ministro sem compostura

O ministro da Educação, Abraham Weintraub, já deu várias manifestações de ignorância, como ao chamar Kafka de Kafta e escrever incitar com esse, e de cara-dura, ao encontrar desculpa esfarrapada para a confusão em torno do contingenciamento das verbas das universidades federais. Agora ele bateu todos os recordes de desrespeito ao distribuir aos presentes a uma reunião da Comissão de Educação da Câmara os números de telefones da deputada Tabata Amaral e de seus assessores. No cargo ele acrescenta cafajestice a sua notória falta de educação. Este é meu comentário no Estadão Notícias no Portal do Estadão desde 6 horas da quinta-feira 23 de maio de 2019.

Para ouvir clique aqui e, em seguida, no player