Ministro não sabe contar até 30

Ministro da Educação, Abraham Weintraub, tem dado demonstrações públicas de escasso conhecimento de Matemática, o que é surpreendente, pois, não sendo especialista em Educação, sempre foi tido como bamba em mercado financeiro, assunto que em teoria dominava quando dirigiu o Banco Votorantim, que, aliás, faliu. Já confundiu mil com milhão e agora teve dificuldade em fazer uma comparação imprópria de corte de verbas com chocolatinhos, apresentando 3,5 em 100 bombons, quando já se sabe que os cortes nos orçamentos da universidades serão de 30%, e não de 3,5%. Enquanto isso, Moro finge que nada perdeu na votação da Câmara, o que desarma quem o defendeu e ainda facilita a vitória do centrão, que negociou troca com o governo e não entregou contrapartida do presente que recebeu. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

