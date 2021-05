Ministro implicado em venda corrupta

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles,, e o presidente do Ibama , Eduardo Bim, foram alvos ontem de manhã, de operação da Polícia Federal que investiga irregularidades na exportação de madeira do País. Agentes da PF cumpriram mandados de busca e apreensão em endereços do ministro e na sede da pasta, em Brasília, para recolher documentos. As medidas fazem parte da Operação Akuanduba, que investiga crimes contra a administração pública – corrupção, advocacia administrativa, prevaricação e facilitação de contrabando – envolvendo agentes públicos e empresários do ramo madeireiro. De nada adiantou o afastamento do diretor da PF no Amazonas, delegado Alexandre Saraiva, por ter tocado essa investigação. Ela prosseguiu graças à decisão de Alexandre de Moraes que não pediu palpite de Aras.

