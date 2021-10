Militares condenados por duas execuções

Uma juíza civil e quatro oficiais da ativa condenaram oito militares do Exército à prisão pelos homicídios do músico Evaldo Rosa dos Santos e do catador de latinhas Luciano Macedo, além de uma tentativa de homicídio, ocorridos em 2019. O tenente Ítalo da Silva Nunes, que comandou a ação criminosa, recebeu a maior pena: 31 anos e seis meses. Outros sete militares foram sentenciados a 28 anos. O julgamento demorou dois anos e meio para ser consumado, mas a punição veio. Claro que ainda poderá haver recursos e a teoria absurda da legítima defesa sustentada pela defesa será debatida. O julgamento do capitão-terrorista Jair Bolsonaro no Superior Tribunal Militar, descrito no livro O Cadete e o Capitão, de Luiz Maklouf de Carvalho, é uma amostra de como absurdos são absolvidos no Superior Tribunal Militar.

Para ouvir comentário clique no link abaixo e, em seguida, no play:

Assuntos para comentário na sexta-feira 15 de outubro de 2021

1 – Haisem – 8 militares vão à prisão por matar catador e músico – Este é o título de uma chamada de primeira página na edição impressa do Estadão de 15 de outubro de 2021. Quais os principais motivos que você tem para chamar a atenção de nosso público especificamente para este assunto do dia

2 – Carolina – Eduardo Pazuello – O mistério do trabalho do general – Este é outro título de chamada no jornal desta sexta-feira. O que mais chamou sua atenção na descrição da rotina do ex-ministro da Saúde, mantido nas proximidades do centro das decisões da República

3 – Haisen – Governo quer 20 bilhões para construir usinas a carvão; BNDES resiste – Esta é a manchete de primeira página do Estadão do dia. Quais são as razões apresentadas para os gastos bilionários pela autoridade e por que o banco estatal não atendeu

4 – Carolina – INSS precisa de 11 bilhões de reais para zerar fila por benefícios – Este é o título de chamada no alto da primeira página no jornal do dia. Que motivos há para que haja necessidade de financiamento suplementar da previdência, mesmo depois da reforma

5 – Haisem – Professor se orgulha e quer ser valorizado – Este é o título de texto-legenda na primeira página do Estadão que está circulando. De que consta esse registro na ocasião em que as aulas presenciais voltam 18 meses depois de iniciada a pandemia da covid 19 que forçou a necessidade do ensino remoto

6 – Carolina – A longa marcha da CPI – Este é o título do artigo do jornalista Fernando Gabeira na página A2, de Opinião, e com chamada na primeira página do jornal. Para que aspectos este texto chama sua atenção