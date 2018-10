Militantes X eleitores

A maior baixaria desta campanha foi a facada de Adélio Bispo de Oliveira em Jair Bolsonaro, favorito no segundo turno daqui a quatro dias e até agora sem saber, como todos os cidadãos brasileiros, o que há por trás disso. Depois tivemos o coronel reformado insultando a ministra Rosa Weber, Lula/Haddad caluniando o general Mourão, vice da chapa adversária, e agora o vídeo pornô com o tucano Dória. Nada disso, porém, comprometerá a decisão popular na urna no domingo e a lisura do pleito. Se gostar deste vídeo, por favor, dê um like e, se possível, inscreva-se no meu canal para ser informado quando gravar e publicar os próximos.

Para ver vídeo no Youtube clique aqui