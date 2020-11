Milícias digitais atacaram TSE, diz Barroso

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luís Roberto Barroso, disse ver ‘motivação política’ nos ataques sofridos pelo sistema da Justiça Eleitoral no domingo 15 de novembro, dia da votação, e apontou a ação de ‘milícias digitais’. Segundo ele, houve uma atuação articulada para tentar desacreditar as instituições do País. Mas Barroso garantiu que os ataques foram neutralizados e não tiveram relação alguma com o atraso de cerca de três horas na divulgação dos resultados na noite de domingo. “Milícias digitais entraram imediatamente em ação tentando desacreditar o sistema. Há suspeita de articulação de grupos extremistas que se empenham em desacreditar as instituições, clamam pela volta da ditadura e muitos deles são investigados pelo STF”, afirmou Faz todo sentido.

Assuntos do comentário desta terça-feira 17 de novembro de 2020:

1 – Haisem – TSE foi atacado por ‘milícias digitais’, afirma Barroso – Esta é a manchete da edição impressa do Estadão nesta terça-feira. Isso é suficiente para afirmar como o têm feito o presidente Jair Bolsonaro e seus apoiadores que as eleições municipais têm seus resultados postos em dúvidas pela fraude

2 – Carolina – Quando foi deflagrada a Operação Si$tema S pela Operação Lava Jato no Rio, você manifestou muitas esperanças a respeito de uma ação judicial e policial que, enfim, devassasse os tribunais do topo. Você continua com essa esperança

3 – Haisem – Quem é o advogado carioca que neste momento mais se identifica com o papel que foi desempenhado na época dos governos de Lula com as operações de salvamento dos aliados do Partido dos Trabalhadores encrencados com as investigações

4 – Carolina – A força da velha política de hábito – Este é o título de seu artigo publicado no Blog do Nêumanne no Portal do Estadão – De que aspecto específico das eleições municipais seu texto trata