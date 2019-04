Milícias, a Máfia brasileira

Trabalho incansável dos bombeiros nas ruínas dos dois prédios de areia das Milícias em Muzema é a metáfora pronta da ruína em que o Brasil se está transformando por incúria do Estado. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

Maiores responsáveis pelo déficit habitacional que leva os pobres a morar em áreas de risco, as autoridades de nossa insana República são as maiores culpadas pelo desabamento de dois prédios na comunidade de Muzema no Rio de Janeiro. Agarradas à encenação cínica dos “incidentes naturais”, essas autoridades não têm vergonha de fazer como os técnicos da prefeitura do Rio ao dizerem que eles autuaram e proibiram as obras das milícias, que a polícia do Rio, subordinada ao governo do Estado, não enxerga, não prende e não pune. As milícias são a reprodução no Brasil da Máfia siciliana que se instalou nos EUA, cobrando proteção, substituindo Estado e concessionárias na distribuição de serviços públicos e punindo com a morte quem se atravessar em seu caminho. Nunca se tratou de algo benéfico que se tornou mau, como disse o ministro da defesa, jejuno em segurança pública. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

