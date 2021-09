Mil dias de mentiras de Bolsonaro

1 – Mil dias sem corrupção é o slogan dos bolsonaristas em 27 de setembro e esta é a maior de todas as inúmeras mentiras propagadas pelo presidente. 2 – Salles foi demitido do ministério do Ambiente sob acusação nos EUA de ter participado de maracutaia na exportação de madeira ilícita da Amazônia. 3 – E #augustoaras foi conduzido 2 vezes à Procuradoria-Geral da República por Bolsonaro após extinguir a operação Lava Jato contra corrupção do PT. #joseneumannepinto. Direto ao assunto. Inté. E só a v erdade nos salvará.

Para ver vídeo no YouTube clique aqui