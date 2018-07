‘Migué’ no Judiciário

O ministro João Otávio de Noronha, corregedor do Conselho Nacional de Justiça, intimou os desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4.ª Região (TRF-4) Rogério Favreto e João Pedro Gebran Neto, além do juiz Sergio Moro, a darem esclarecimentos sobre o truque vagabundo com que o primeiro deles tentou soltar no plantão de domingo o presidiário mais famoso do Brasil, Luiz Inácio da Silva. A corporação judiciária está, como de hábito, dá um “migué”. Qualquer leigo sabe que o golpe malsucedido foi uma tramoia combinada com três patetas, Paulo Pimenta, Paulo Teixeira e Sadih Damous, com o aloprado Favreto. Se era para investigar sem chover no molhado, correto seria revelar o que de fato houve. O resto é lorota corporativista. Este é um dos meus comentários que fiz no Estadão às 5, ancorado por Emanuel Bomfim, transmitido pela TV Estadão do estúdio da redação e retransmitido por Youtube, Twitter e Facebook na quinta-feira 19 de julho de 2018, às 17 horas.

