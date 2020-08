Michelle, Nalthalia e peculato

Os cheques depositados por Fabrício Queiroz, preso em casa acusado pelo MP do Rio de administrar o caixa dois do peculato (contratação de funcionários-fantasmas, que não comparecem ao trabalho e devolvem os salários a seus chefes parlamentares) no gabinete do filho nota zero um do presidente, Flávio, e a mulher dele, Márcia Aguiar, também envergando tornozeleira em casa, para a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, são provas que incomodam a famiglia Bolsonaro, na presidência e em outros cargos de poder na República e trazem à tona a constatação de que, caso isso seja comprovado como anunciado, o casal presidencial não se envolveu mesmo em propinodutos das empreiteiras, devassados por operações de combate a corrupção, como a Lava Jato, mas garantia sua renda tanto pelo esquema ilícito das carinhosamente apelidadas de rachadinhas quanto pelas milícias criminosas. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

