Michelle desvia verba para covid

O governo desviou para o programa de Michelle Bolsonaro 7 milhões e meio de reais que a Mafrig doou ao Ministério da Saúde para comprar 100 mil testes da covid-19. Segundo a Folha de S.Paulo, que deu esta notícia, a verba foi repassada para instituições missionárias evangélicas ligadas à ministro da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, sem edital de concorrência. Enquanto isso, a primeira-dama processa o conjunto Detonautas por ter gravado uma canção ironizando depósitos de 89 mil reais feitos na conta da prilmeira-dama pelo subtenente da PM-RJ Fabrício Queiroz, investigado pelo MP-RJ por uso de dinheiro público em negócios privados, corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa, à época em que era guarda-livros do gabinete do primogênito de seu amigo Jair Bolsonaro, Flávio, na Alerj. E o presidente da República ameaçou esmurrar a boca de um repórter que lhe pediu explicaçõeds sobre esse inusitado depósito. Direto ao assunto. Inté. E so a verdade nos salvará.

Para ver vídeo no YouTube clique aqui