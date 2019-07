Meu Deus, como o PT é cínico!

Nunca nenhum figurão do PT veio a público desculpar-se pela bandalheira cometida nos governos Lula e Dilma, que quase quebrou a Petrobrás e levou o País à maior crise econômica da História com 13 milhões de desempregados. Mas o senador Jaques Wagner acaba de vir a público e, numa tentativa de desqualificar o valor histórico da carta de Léo Pinheiro, da OAS, à Foiha de SPaulo narrando em detalhes o esquema do roubo, também relatado pelo petista Palocci, se disse arrependido. Mas não por ter sido cúmplice no assalto generalizado aos cofres da República, mas por ter participado da instauração da delação premiada, que permitiu a Lava Jato levar à prisão seus chefões. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.