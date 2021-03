Merval: Bolsonaro nada fez e só pensa nele

1 – Em #neumanneentrevista​, #mervalpereira​ disse que #jairbolsonaro​ nada fez de relevante em mais de 26 meses de governo, nos quais só tratou dos interesses próprios e de sua famiglia. 2 – Na entrevista, o colunista de #oglobo​ se disse surpreendido e decepcionado com a presença dos militares no desgoverno federal, pois esperava que eles atuassem para controlar o descontrolado chefe, e não se deixassem seduzir por salários e poder. 3 – O comentarista da @globonews torce para que não haja no segundo turno da eleição de 2022 a polarização entre #lula​ e #bolsonarismo​, com o surgimento da terceira via, afastada da decisão em 2018. 4 – O jornalista endossa ainda a posição de seu jornal para a urgente reforma da #leidesegurançanacional​, em defesa da “liberdadedeexpressao. “diretoaoassunto. “joseneumannepinto “estacaoneumanne

Para ver vídeo no YouTube clique aqui