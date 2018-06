Mercado persa

Adiamento da investigação da PF e do MPF sobre favorecimento por Temer a concessionários do porto de Santos, permitido pelo relator no STF, Luis Roberto Barroso, poderá permitir a revelação, que Marcelo Odebrecht procura em seu computador, da barganha com a empresa portuária da empreiteira, que, segundo os delatores premiados do grupo, tornou viáveis construção e operação da tal Embraport, depois vendida à Dubai Ports, que terminou sendo a favorecida. E Marun disse que a investigação desperdiça dinheiro pelo ralo. Na verdade, o gasto dos agentes da lei é troco de paróquia rural, se comparado com o dinheiro depositado em contas bancárias no exterior, malas na pizzaria e certo apartamento em Salvador.

(Comentário no Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107.3 – na quarta-feira 14 de março de 2018, às 7h30m)

Abaixo, assuntos do comentário de 14 de março de 2018 – quarta-feira:

1 – Haisem Temer arma guerra contra Judiciário em particular e Luís Roberto Barroso, mandando Carlos Marun ameaçá-lo de impeachmnent

2 – Carolina Ministro do STF Barroso permite acesso da defesa de Temer depois das análises dos resultados da quebra de sigilo telefônico e telemático de Rodrigo Rocha Loures, João Baptista Lima Filho, Antônio Celso Greco e Ricardo Mesquita, da Rodrimar.

3 – Haisem Cármen Lúcia disse que não lida com pressões, apenas não agendará nova votação da jurisprudência da prisão após condenação em segunda instância. E Lewandowski toma decisão na primeira turma que dificulta votação do habeas corpus de Lula.

4 – Carolina Lula diz estar pronto para ser preso e nega intenção de pedido de exílio ou fuga para não ter de cumprir pena. E Gleisi pede que Senado exija do STF votação urgente da mudança da jurisprudência da execução da pena em segunda instância.

4 – Haisem Marco Aurélio Mello, relator de ação na Primeira Turma, torna Romero Jucá réu para investigar se realmente ele pegou 150 mil reais de propina da Odebrecht.

5 – Carolina Ricardo Lewandowski homologa delação premiada do marqueteiro Renato Pereira, que trabalhou para Sérgio Cabral e Luís Antônio Pezão, no Rio.

6 – Haisem Raquel Dodge pede ao STF que autorize condução coercitiva, suspensa a pedido do PT.

8 Carolina Pesquisa de Ibope para CNT44% dos brasileiros estão pessimistas em relação à eleição presidencial de 2018 e 20% estão otimistas. Entre os motivos para o pessimismo, os entrevistados citaram a corrupção (30%), falta de confiança nos governantes (19%) e falta de opção dos candidatos (16%).

