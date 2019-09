Mentiras de Lula e Vaccari

Há dez anos recebo mensagens diárias de denúncias de 6 mil bancários lesados pela gestão do petista João Vaccari Netto na presidência da Bancoop: apostaram todas as suas economias na compra de apartamentos e seu dinheiro foi roubado por ele para beneficiar o partido e sua direção. Lula, a amante dele, Rosemary Noronha, e a cunhada do ex-tesoureiro do PT ganharam apartamentos num prédio na praia de Astúrias no Guarujá e o dinheiro sumiu. Graças ao indulto de corruptos pelo colega Temer, confirmado pela benemerência com bandidos do STF e há pouco por decisão de garantia de impunidade de Gilmar Mendes, da pena que Moro lhe impôs, de 45 anos e meio, cumpriu menos de 4 anos e meio, 41 a menos, e está comemorando com o partido dizendo que só cumpriu a lei e a vontade petista. A revista Carta Capital, de Mino Carta, tem a coragem de dar capa desta semana a Lula com a frase “Estou aqui e os canalhas estão livres”. Cinismo é pouco. Direto ao assunto. Inté, E só a verdade nos salvará.