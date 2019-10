Mentiras de Gilmar, “anjo protetor”

O ministro do STF Gilmar Mendes, chamado de “anjo protetor” em mensagem de Paulo Preto, considerado operador de propinas do PSDB, partido de Fernando Henrique, que o nomeou para o STF, blindou dois advogados que trabalharam para o ex-diretor da Dersa em governos paulistas de tucanos. E, antes disso, ao votar em sessão plenária da pretório nada excelso, acusou procuradores da Lava Jato de “gângster”, eliminou a possibilidade de Moro de ser nomeado para a mais alta corte de Justiça por ser torturador e disse que o procurador Deltan Dallagnol seria sócio do professor de Direito da USP Modesto Carvalhosa, autor de dois processos de impeachment contra ele, não recebidos por Alcolumbre no Senado, num instituto que não foi fundado para administrar (roubar) dinheiro público recuperado no petrolão. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos libertará.

