Mentira nojenta

O presidente Jair Bolsonaro foi vítima de um crime político ao ser esfaqueado num compromisso de campanha na rua em Juiz de Fora e teve de usar uma incômoda bolsa de colostomia para substituir as funções do intestino ferido. Agora no hospital, onde se recupera da cirurgia da retirada da bolsa, volta a ser vitimado, desta vez por canalhas que se acham de esquerda e se dizem da resistência “democrática” que espalham fake news nas redes sociais de que seu estado seria grave. Associando-se ao boletim diário de seu porta-voz, general Rêgo Barros, ele distribuiu na própria conta de Twitter post em que informa que sua está em plena evolução e critica a militância maldosa. Que gentalha sem caráter!

Assuntos para o comentário da quarta-feira 6 de fevereiro de 2019

1 – Haisem – Bolsonaro diz que sua saúde está em plena evolução e critica militância maldosa

2 – Carolina – Manchete do Estadão: Reforma divide governo; Guedes quer poupar 1 trilhão de reais

3 – Haisem – STJ revoga prisões de engenheiros da auditoria alemã e técnicos da Vale por causa do rompimento de represa de rejeitos em Brumadinho

4 – Carolina Plano anticrime de Moro já encontra rejeição no STF

5 – Haisem Fausto Macedo fala sobre os passos de Moro para aprovar plano anticrime

6 – Carolina – MP de São Paulo denuncia 53 policiais acusados de envolvimento com PCC

7 – Haisem – Ministro da Educação, Vélez Rodríguez, que impulsionar Projeto Rondon e retomar ensino de educação moral e cívica nas escolas

8 – Carolina – Título de seu artigo no Estadão de hoje é Se não punir com rigor, Senado cairá na galhofa. Por que você acha isso?