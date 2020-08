Menos verba para saúde pós pandemia

Em plena pandemia da covid-19, o governo Jair Bolsonaro prevê cortar o orçamento do Ministério da Saúde para R$ 127,75 bilhões em 2021. O valor é menor do que o aprovado para o começo deste ano (R$ 134,7 bilhões) e do que o limite atual de gastos da pasta (R$ 174,84 bilhões, alcançado após liberação de créditos para enfrentar a crise sanitária). Se a proposta for confirmada, o orçamento da Saúde para 2021 pode ser R$ 7 bilhões menor do que o previsto inicialmente pelo governo para este ano, antes da pandemia, ou R$ 47 bilhões inferior ao limite de gastos alcançado durante a covid-19, o que tende a aumentar a pressão por mais espaço no teto de gastos – a regra fiscal que impede o crescimento das despesas acima da inflação. Este gênero de infâmia precisa ser evitado antes da votação do orçamento. Vigiemos, pois!

Assuntos para comentário na terça-feira 18 de agosto de 2020:

1 – Haisem – Governo prevê corte de verba para a Saúde mesmo com a pandemia – Esta é a manchete da edição impressa do Estadão. Será que, ainda que já tenha usado a palavra pandemia para definir a crise sanitária no País, o presidente da República, Jair Bolsonaro, continua desprezando os fatos e a vida real

2 – Carolina – Que motivos você acha que levaram os ministros do Supremo Tribunal Federal Celso de Mello, o decano, e Luiz Fux, que será presidente em um mês, a interromperem a continuidade do julgamento a que o Ministério Público submete o coordenador da força-tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba, Deltan Dallagnol. Por que isso acontece

3 – Haisem – O que você acha que levou o ministro da Fazenda, Paulo Guedes a declarar publicamente, como o fez ontem, que “existe muita confiança do presidente em mim e minha no presidente”

4 – Carolina – O que você tem a dizer sobre a notícia de ontem, segundo a qual o ministro da Justiça, André Mendonça, se antecipou ao julgamento e entregou os dossiês preparados sob suas ordens na pasta ao Supremo Tribunal Federal

5 – Haisem – Qual é seu ponto de vista sobre a notícia dada ontem de que o suspeito da polícia de ter estuprado a sobrinha de dez anos no Espírito Santo já ter cumprido pena por tráfico de drogas

6 .- Carolina – O que o levou a fazer afirmação tão forte já no título de seu artigo publicado desde ontem no Blog do Nêumanne no Portal do Estadão, Cúmplices secretos do estuprador, referindo-se ao caso da criança de dez anos que engravidou