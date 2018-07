Menos, Lula!

Defesa de Lula não se limita a tentar convencer maioria dois ministros do STF que seu cliente tem razão, mas ousa exigir que o destino do condenado em primeira e segunda instâncias seja decidido pelo juiz natural, pelo plenário da Segunda Turma, em vez dos 11 membros do colegiado inteiro, e pelo relator que mais o favoreça. Antes de encerrar o expediente e gozar as férias do meio do ano, o ministro Alexandre de Moraes decidiu que não é bem assim e o relator da Lava Jato, que os advogados do réu adorariam substituir, Edson Fachin, mandou para o plenário julgamento, a ser feito em agosto, perto data do limite do registro da candidatura do cliente a presidente. Isso também vale para a tentativa de conseguir autorização antecipada para candidatura.

(Comentário no Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107.3 – na segunda-feira 2 de julho de 2018, às 7h30m)

1 – Haisem Que motivos teve o ministro do Supremo Tribunal Federal para negar pedido da defesa de Lula para soltá-lo da prisão em que ele cumpre pena após condenado a 12 anos e 1 mês por corrupção e lavagem de dinheiro pelo juiz Sérgio Moro e pelo Tribunal Regional Federal da 4.ª Região, de Porto Alegre?

2 – Carolina Por que o Supremo Tribunal Federal avalia, segundo reportagem do Estadão de anteontem, a possibilidade de debater e julgar eventual candidatura de Lula, depois de a defesa dele tê-la pedido, mas depois dela desistido?

3 – Haisem Por que a reportagem de Julia Affonso, do blog do Fausto Macedo, publicada ontem no Estadão o impressionou tanto?

4 – Carolina Por que o ministro do STF Dias Toffoli negou habeas corpus a um morador de rua que roubou uma bermuda de 10 reais e reincidiu no furto enquanto mandava soltar Zé Dirceu, acusado de ter roubado 10 milhões de reais de dinheiro público e de ter delinqüido enquanto cumpria outra pena anterior na Papuda, em Brasília?

5 – Haisem Qual a importância da decisão do Supremo Tribunal Federal considerar constitucional a reforma trabalhista no que diz respeito ao cancelamento da obrigatoriedade da Contribuição Sindical?

6 – Carolina A manchete da Folha de S.Paulo de anteontem registrou que “empresa do coronel Lima serviu ao presidente, diz PF”. Isso teria alguma coisa a ver com a decisão do ministro do STF Luís Roberto Barroso ter autorizado a Polícia Federal, que pediu mais 60 dias para continuar investigando Temer no escândalo do porto de Santos e Barroso adiou o fim do prazo até ele decidir a respeito?

7 Haisem Que conseqüências você acha que terá para a geopolítica da América Latina e para as relações desta com os Estados Unidos de Donald Trump a eleição de López Obrador para presidência do México?

8 Carolina Você conheceu pessoalmente o jornalista paraibano como você que revelou ao mundo a existência de Zé Limeira, o poeta do absurdo, e que morreu ontem em Recife?