Mendonça, pastor do bolsolulismo

O Evangelho de São Matheus (6h24) registra a palavra de Jesus Cristo que consagra o monopólio do serviço religioso a Deus, consagrando o conceito cristão segundo o qual nenhum fiel pode servir a dois senhores, mas apenas a um. O ministro da Justiça, André Mendonça, nas horas vagas teólogo e pastor presbiteriano da comunidade Esperança, em Brasília, de fato, presta seus serviços e devoção a três: Toffoli, Lula e Bolsonaro. Conforme escrevi em artigo publicado hoje na página A2 do Estadão, é preboste de um culto ao poder pelo poder: o bolsolulismo. Das evidências de que bolsonaristas, petistas, membros do Centrão, o procurador-geral, Augusto Aras, e ministros do STF, entre os quais Gilmar e Lewandowski, ao prenunciarem libertar Lula e condenar o ex-juiz que o apenou, Moro, professam essa nova religião, evidência da conspiração para a realização desse objetivo óbvio e de máxima infâmia. Direto ao assunto., Inté. E só a verdade nos salvará.

Para ver vídeo no YouTube clique aqui