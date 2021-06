Médica desafia crenças de Bolsonaro

1 – Com perguntas técnicas não respondidas, o senador #ottoalencar arrancou de #niseyamaguchi em depoimento na #cpidosenado a revelação que faltou em todos estes anos nas quais apareceu sob os holofotes como conselheira de #jairbolsonaro nas políticas publicas adotadas por seu desgoverno para combater a #pandemiadacovid19: ela é #oncologista, não #epidemiologista. #luanaaraujo, esta sim #bateriologista #luanaaraujo iluminou os desvãos do #ministeriodasaude, para o qual foi indicada, mas teve a nomeação obstraída pelo chefe da casa civil, #generalluizeduardoramos. 3 – Entre suas observações francas, inteligentes e luminosas, esta usou frases como “ministrar #cloroquina para curar a #covid19 é como um #terraplanista ir para uma borda do planeta para pular. 4 – O #presidentedarepublica chamou a jornalista #dani8elalima, da #cnn, de “#quadrupede“, mas os senadores bolsonaristas que condenaram o colega pelo questionamento à doutora cloroquina, o obsequiaram com o mais profundo silêncio dos cemitérios. #joseneumannepinto. #diretoaoassunto. Inté. E só a verdade salvará as nossas vidas.