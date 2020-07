Grupo de lunáticos liderados de Virginia (EUA) controla o Ministério da Educação, a pasta mais importante do governo. Nomeou e demitiu o colombiano Vélez Rodríguez, lutou por todas as tolices perpetradas por Abraham Weintraub, que, ainda assim, fugiu e está nos EUA com documento falso. Vigarista Decotelli foi abatido antes de empossado. E Feder pulou da fogueira antes de se queimar.