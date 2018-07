Mas o roubo continua

Por incrível que pareça, de nada adiantou o Supremo Tribunal Federal ter proibido a posse de Cristiane Brasil, filha de Roberto Jefferson, dono do PTB, no Ministério do Trabalho, pois, segundo informa a Polícia Federal, a roubalheira nos registros de sindicatos continuou por conta de um lugar-tenente da família, Helton Yomura, substituído no cargo pelo chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha. Na verdade, o setor já era feudo do PTB nos tempos de Getúlio e Jango, passou pelo PDT de Luppi e agora voltou ao controle do delator do mensalão. A Operação Registro Espúrio mostra que, mesmo descobertos, os ladrões da contribuição sindical, que felizmente deixou de ser obrigatória graças à reforma trabalhista, atuam como se nada os incomodasse.

1 – Haisem A nomeação, por enquanto interina, do chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, para o Ministério do Trabalho, garante desde já que Temer não será temerário a ponto de aceitar a oferta de Roberto Jefferson dos préstimos do PTB para substituir no posto Helton Yomura, afastado do cargo pelo Supremo Tribunal Federal na Operação Registro Espúrio?

2 – Carolina O que há de extraordinário e espantoso na constatação de que a desistência de nomear Cristiane Brasil, filha de Roberto Jefferson, como ministra do Trabalho em nada alterou o esquema de corrupção dos registros de sindicatos?

3 – Haisem Por que o relator da Medida Provisória do tabelamento do frete na Câmara, deputado Osmar Terra, incluiu em seu relatório a proposta de Nelson Marquezelli, deputado do PTB investigado por corrupção no Ministério do Trabalho?

4 – Carolina Você acha que apelando para seu estilo pitbull o ministro mais poderoso do Palácio do Planalto hoje, Carlos Marun, poderá afastar definitivamente a suspeita da Polícia Federal de sua participação na roubalheira no Ministério do Trabalho a ponto de pedir busca e apreensão em seus escritórios, que foi negada pelo Ministério Público e definitivamente pelo ministro do STF Edson Fachin?

5 – Haisem Em que a entrega de novos documentos pela Companhia Docas do Estado de São Paulo à Polícia Federal, revelada ontem pela repórter Andrea Sadi, da GloboNews. poderá respaldar o pedido feito pelo delegado do inquérito sobre o escândalo das concessões no porto de Santos para o ministro do STF Luís Roberto Barroso adiá-lo por mais 60 dias?

6 – Carolina A morte de um bebê de sete meses em Manaus vitimado por sarampo e as deficiências de programas de vacinação de várias doenças infecciosas, como o pólio, demonstram uma perda grave de qualidade e de credibilidade da saúde pública no Brasil no atual governo?

7 – Haisem Qual a importância da ofensiva do Congresso Nacional contra as canetadas do Supremo Tribunal Federal noticiada pelo BR 18 no Portal do Estadão e comentada no primeiro editorial do jornal ontem?

8 – Carolina Você acha que a seleção brasileira terá muita dificuldade para superar a Bélgica nas quartas de final da Copa do Mundo da Rússia daqui a sete horas e se classificar para a semifinal, como aconteceu no ano passado aqui mesmo no Brasil?