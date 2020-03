Marajás não serão sacrificados

A semana considerada crucial para a redução da velocidade do contágio da covid-19 começou com a notícia de uma medida provisória do governo Bolsonaro permitindo que patrões dispensem do trabalho funcionários por quatro meses, sem lhes pagar salário. Ao tomar conhecimento da péssima repercussão da medida, o próprio presidente trocou não pagamento por redução de salários. Mas isso não muda o essencial: como acontece desde sempre, primeiro os trabalhadores e depois os patrões da iniciativa privada assumem os sacrifícios necessários para enfrentar as crises econômicas e os problemas de caixa. Desta vez, na ocorrência de uma pandemia contra a qual a humanidade declarou guerra, tudo se repete, e os maganões que não servem ao público, mas se servem da República, mantiveram seus altos salários, suas aposentadorias integrais, os auxílios de todo o tipo, etc. A injustiça se perpetua. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

