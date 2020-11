Maradona, rei em 3 continentes

1 – O mundo inteiro chorou a morte de Maradona, gênio da bola, e duas cidades em especial a lamentaram: Buenos Aires e Nápoles. Protagonista do mundial que a Argentina natal venceu no México, em 1986, o craque era, à época, a principal estrela do Napoli, que ganhou um título nacional e uma Uefa na década em que a Itália foi campeã de novo, duas vezes. 2 – O MP criticou duramente relatório de Zarattini, do PT, apoiado pelo líder Barros, do governo, da nova “lei” (?) da improbidade administrativa. 4. Procurador-geral Aras, petebolsonarista, faz da Operação Greenfield contra roubalheira nos fundos de pensão “sumitério” de investigações, substituindo coordenador por um bajulador. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.