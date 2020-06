Manifestos contra o governo

Terça-feira 130 entidades subscreveram o documento “Juntos pela democracia e pela vida”, que diz ser “preciso reconhecer de forma inequívoca que a ameaça fundamental à ordem democrática e ao bem-estar do País reside hoje na própria Presidência da República”. Entre os signatários estão grupos de renovação e formação política surgidos nos últimos anos; entidades formadas a partir do incremento do combate à corrupção; movimentos de transparência nas atividades partidárias e na gestão pública; institutos de gestão da educação e outras áreas; organizações ambientalistas, contra o armamentismo, entre outras. O manifesto foi divulgado pelo Pacto pela Democracia e lançado na esteira de iniciativas recentes como o Basta!, o Movimento Estamos Juntos e o Somos 70%. A sociedade civil manifesta-se contra Bolosonaro.

Para ouvir comentário clique no link abaixo e, em seguida, no play:

https://soundcloud.com/jose-neumanne-pinto/neumanne-03062020-direto-ao-assunto