Mais uma patifaria do TCU

Uma semana antes de entregar a presidência do TCU, Raimundo Carreiro protagonizou a enésima patifaria da grei ao inaugurar a figura esdrúxula do “desimpedimento”, no que foi seguido por Aroldo Cedraz, freguês frequente das delações premiadas de propinas de empreiteiras. Há cinco anos os dois se disseram impedidos para julgar Agaciel Maia e Efraim Morais no processo do escândalo da cibernética no Senado e, na semana anterior à mudança da mesa, a dupla absolveu ex-colegas e ex-chefes adotando essa figura desconhecida no Direito mundial, ao retirar o impedimento. A procuradora do TCU, Cristina Machado, recorreu. Terá êxito?

Assuntos para o comentário da terça-feira 18 de dezembro de 2018

1 – Haisem – Procuradora do PGR no TCU, Cristina Machado, vai recorrer contra absolvição de Agaciel Maia e Efraim Moraes por causa do desimpedimento de Raimundo Carreiro, então presidente, e Aroldo Ordaz no julgamento na semana passada

2 – Carolina – Decisão do CNJ recriando auxílio-moradia desmoralizará de vez o STF

3 – Haisem – Toffoli marca para abril de 2019 julgamento no STF de autorização para prisão após condenação em segunda instância

4 – Carolina – Ministério Público do Rio de Janeiro investiga Fabrício Queiroz, que vai depor quarta-feira ao MP, entre outros assessores e ex da Alerj , tema de meu artigo no blog A PM do Rio e a família Bolsonaro

5 – Haisem – João de Deus é acusado em mais de 500 ações no Brasil e em mais seis países, mas muitas delas não têm mais como ser investigadas por ter estourado o prazo. Ele se diz ameaçado.

6 – Carolina – Moro diz que decisão autorizando permanência de Cesare Battisti no Brasil no último dia de Lula teve motivos político-partidários.

7 – Haisem – Bolsonaro quer rever a reserva de Raposa Serra do Sol em Roraima

8 – Carolina – Paulo Guedes promete “meter a faca” no sistema S

