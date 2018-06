Mais uma goleada

Meu Direto Ao Assunto abriu o Podcast Comentaristas do Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,3 – na manhã de quarta-feira 7 de março de 2018 com os seguintes temas: a quinta Turma do STF nega por 5 a 0 habeas corpus a Lula e ele poderá ser preso assim que julgados os recursos de segunda instância; mesmo condenado, o petista lidera pesquisa de intenção de votos; Barroso diz que defesa de Temer teve acesso a dados sigilosos e esta indica que obteve dados do processo no site do STF; ministro da Agricultura declara que BRF deveria receber um prêmio; CNJ libera penduricalho aos juízes do Rio para pagar 9 mil por mês para presidir audiências de custódia, que são de rotina; o general Joaquim Silva e Luna, ministro da Defesa diz que segurança no Brasil está quase na UTI; assaltantes invadem Colégio Pedro II no Humaitá, no Rio, para assaltar; e Cristiane Brasil diz que foi vítima de machismo, pois, se fosse homem, não teria sofrido o que sofreu. Eliane Cantanhêde disse que Lula ficou mais próximo da cadeia, com a decisão do STJ e agora concentra esforços no Supremo; e entrevistou Rodrigo Maia ao vivo. Alexandre Garcia comentou: os 5 x 0 no STJ, e agora, Lula? (e ele lidera pesquisa); Barroso x Temer; a interceptação mostrando como entram cocaína e armas, e o que mais vier. Em Direto Da Fonte, Sonia Racy contou que pelo Senado, Zequinha Sarney deixa ministério e pode sair do PV.

