Mais um milhão de empregos

Com quase 100 mil novas vagas de trabalho formal criadas, o mês passado foi o melhor novembro dos últimos nove anos, dando ocasião para que o presidente Jair Bolsonaro possa jactar-se de que 2019 possa terminar com mais de 1 milhão de novos empregos. Ainda convém esperar para festejar, mas os especialistas ouvidos pelo Estadão, que deu a notícia em manchete de primeira página, reconhecem que o dado foi surpreendente e, acompanhado da evolução positiva destes oito meses, pode ser indício de que a purgação da crise dos desgovernos petistas pode estar perto do fim.

Para ouvir comentário clique aqui e, em seguida, no play

Assuntos para o comentário de sexta-feira 20 de dezembro de 2019

1 – Haisem – País tem melhor novembro na geração de empregos em 9 anos – diz manchete de primeira página do Estadão hoje. Isso significa que já é possível falar em fundo do poço da crise econômica atual

2 – Carolina – Jair Bolsonaro diz que problema não é dele – é o título de uma das chamadas sobre caso do senador Flávio Bolsonaro no Ministério Público do Rio. Mas, se não é, por que este diz que acusação contra ele é apenas tentativa de prejudicar o governo do pai

SONORA_FLAVIO A 2012

3 – Haisem – ‘Não há espaço para o centro em 2022’ – é título da chamada de primeira página da entrevista do chefe da Casa Civil do governo Bolsonaro, Ônyx Lorenzoni. Será que ele está certo ou apenas faz a previsão que mais lhe interessa

4 – Carolina – O presidente Jair Bolsonaro disse que não cumprirá a promessa de vetar o Fundo Eleitoral de R$ 2 bilhões seguindo conselho da assessoria jurídica para evitar veto. Você acha boa a desculpa dele

SONORA_BOLSO FUNDO ELEITORAL 1912

5 – Haisem – Presidente da OAB é denunciado por calúnia contra Moro –

revela título de reportagem publicada na página A 10 da Política do Estadão. Que conseqüências poderá ter essa denúncia

6 – Carolina – Policiais presos receberão indulto – informa outro título de chamada de primeira página no jornal. Que conseqüências isso poderá ter na ação de policiais pelo Brasil

7 – Haisem – Processo de Trump opõe Câmara e Senado – é o título de chamada na primeira página do Estado. Como explicar esse impasse na mais sólida democracia do planeta

8 – Carolina – O que você tem a dizer das notícias das mortes do artista plástico Francisco Brennand e da cientista política especialista em violência Alba Zaluar ontem